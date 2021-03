Penig/Obergräfenhain

Mit einem Pkw VW befuhr ein 63-Jähriger am Montagmorgen die Narsdorfer Straße aus Richtung Obergräfenhain in Richtung Narsdorf. An der Autobahnanschlussstelle Rochlitz bog er gegen 7.30 Uhr nach links in die Zufahrt zur A 72 ab, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Dabei kollidierte der VW mit einem aus Richtung Narsdorf entgegenkommenden Pkw Skoda mit einem 67-jährigen Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11 000 Euro.

Von LVZ