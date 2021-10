Unfall mit zwei Verletzten an Einmündung B 2/176 bei Pegau

Pegau/Groitzsch

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Groitzsch und Pegau ereignet. Ein 57-Jähriger war in einem Pkw VW Golf gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 176 aus Richtung Groitzsch unterwegs. Als er nach links auf die B 2 abbog, missachtete er laut Polizeidirektion Leipzig die Vorfahrt eines Pkw Citroen, der in nordöstlicher Richtung (Zwenkau) fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, so die Polizei am Freitagmittag. Der 57-Jährige hab sich nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ