Dresden

In Dresden ist ein Radfahrer von einem bergab rollenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Dresden am Dienstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen stellte ein Autofahrer das Fahrzeug am Straßenrand in Dresden-Bühlau ab und sicherte es nicht genügend. Das Fahrzeug rollte dann am Montagnachmittag 100 Meter weit die Straße hinab und erfasste dort den Radfahrer. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Von dpa