Ostrau

Wortwörtlich große Beute machten in der Nacht auf Freitag Unbekannte in Ostrau. Sowohl ein Traktor als auch ein Radlader verschwanden von einem Firmengelände nahe der Bundesstraße 169. Gesamtschaden: satte 68.000 Euro. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Die Beamten vermuten, dass beide Fahrzeuge zunächst verladen und anschließend abtransportiert wurden.

Um den Diebstahl aufzuklären, wird nun nach Zeugen gesucht. „Wem sind am Tatort, möglicherweise auch schon im Vorfeld der Tat, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen?“, fragt deshalb die Polizei. Beim Traktor handelt es sich um einen orangefarbenen Kioti CK 3510 ohne Zulassung, beim Radlader um einen gelben Schäffer 2445-SLT. Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln telefonisch unter der Nummer 03431/6590 entgegen.

Von ap/DAZ