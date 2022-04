Verletzte bei schwerem Unfall in Bad Düben

Bad Düben

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag in Bad Düben. Der Fahrer eines BMW wollte vom Parkplatz des Baumarktes auf den Körbitzweg in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei beachtete der Mann einen von links kommenden Audi nicht. Dieser kollidierte erst mit dem BMW, geriet dann auf die Gegenspur und stieß gegen einen Kleintransporter, der auf den Parkplatz zum Baumarkt abbiegen wollte.

Am Freitagvormittag hat es im Körbitzweg in Bad Düben einen schweren Unfall gegeben. Quelle: Steffen Brost

Mehrere Verletzte bei Unfall in Bad Düben

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Insassen des Autos und des Kleintransporters verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Am Transporter entstand Totalschaden, am BMW erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war während der Aufräumarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Von bro