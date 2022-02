Verletzte nach Hausbrand in Colditz

Colditz

Kurz vor 6 Uhr sprangen am Mittwochmorgen in Colditz die Sirenen an. Grund dafür war Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Günther-Gottlebe-Straße aufgestiegen. Laut dem Colditzer Stadt- und Ortswehrleiter Steffen Schmidt kamen bei dem Einsatz 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Colditz, Schönbach und Bad Lausick zum Einsatz, wobei letztere mit der Drehleiter angerückt war.

Diese kam allerdings nicht zum Einsatz, weil Schmidt zufolge nach der schnellen Bekämpfung des im Kellergeschoss ausgebrochenen Brandes und der anschließenden Belüftung des Treppenhauses die zwölf Mieter durch dieses evakuiert werden konnten.

Unrat im Kellergeschoss

„Als wir am Einsatzort eintrafen, standen die Mieter am Fenster, in ihren Wohnungen waren sie zu diesem Zeitpunkt noch sicher“, so der Colditzer Chef-Floriansjünger. Dieser spricht von Unrat, der sich im Kellerbereich befunden habe, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Brand ausgebrochen sei.

„Die Sache ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen. Sie hätte aber in Anbetracht eines im Keller befindlichen Gasanschlusses auch einen anderen Ausgang nehmen können“, so der Colditzer Stadt- und Ortswehrleiter. Diesem zufolge sind von den zwölf Mietern fünf zur weiteren Behandlung und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden.

Einsatz beim Hausbrand in Colditz 9. Februar 2022 Quelle: Sören Müller

Von Roger Dietze