Dresden

Ein vermeintlich herrenloser Wasserwerfer hat die Dresdner Polizei beschäftigt. Das fremde Fahrzeug stand mitten in der Stadt, wie die Polizei in Dresden am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Pressevertreter hatte die Polizei am Montagabend darüber informiert.

Eine Streife der Dresdner Polizei stellte fest, dass der Wasserwerfer der Hamburger Polizei gehörte – sie hatte ihn zur Reparatur nach Österreich geschickt. Wie er nach Dresden kam, wussten die Kollegen allerdings nicht. Die Dresdner Polizei machte daraufhin den Fahrer in einem Hotel ausfindig.

Der Österreicher erklärte der Polizei, dass er auf dem Weg in eine Außenstelle seiner Firma in Luckenwalde war. Im Raum Dresden musste er sich an seine Ruhezeit halten und nahm sich deshalb ein Hotelzimmer. Da er das Fahrzeug als gewöhnlichen Lkw ansah, stellte er es an der Straße ab. Dresdner Beamte brachten das Fahrzeug auf das Gelände der Polizei.

Von RND/dpa