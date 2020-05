Leipzig

Zwei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall auf der A14 in Richtung Madgeburg verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte ein Autofahrer kurz nach 12 Uhr in Höhe Leipzig-Nordost zum Überholen angesetzt. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur übersah er wohl ein Fahrzeug hinter sich. Dessen Fahrer wich nach rechts aus, stieß dort mit einem Lastwagen zusammen und wurde dadurch wieder auf die linke Spur geschleudert. Dort kollidierte er mit einem weiteren Pkw. Letzterer kam ebenfalls ins Schleudern und blieb auf dem Dach liegen.

Während der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrer der anderen Autos in Krankenhäuser gebracht. Die A14 wurde zwischen Leipzig-Nordost und Messegelände zeitweise gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen der Polizei zunächst nicht vor.

