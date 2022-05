Vollsperrung bis Vormittag auf der A14 Richtung Dresden

Schönebeck

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls muss die A14 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Calbe/Saale voraussichtlich bis in den Dienstagvormittag hinein gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch geriet der Laster ins Schleudern, der Anhänger kippte über die rechte Leitplanke und das Fahrzeug kam schließlich quer auf der Autobahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten kommt ein Kran zum Einsatz, weshalb die A14 voll gesperrt werden musste. Autofahrer werden an der Anschlussstelle Schönebeck umgeleitet.

Von RND/dpa