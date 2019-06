Gröbers

An einem Stauende hat es auf der A14 Richtung Magdeburg zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Halle-Ost am Mittwoch gegen 13 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Drei Fahrzeuge sollen in der Nähe des Parkplatzes Kabelsketal zusammengestoßen sein – darunter zwei Lkw. Dabei kam eine Person ums Leben. Die Autobahn ist seitdem in Richtung Halle und Magdeburg voll gesperrt. Die Sperrung soll noch mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird seit einiger Zeit bereits am Schkeuditzer Kreuz von der A14 abgeleitet. Allerdings soll es auf den Umleitungsstrecken wie der B6 und der B100 zu größeren Behinderungen kommen. Der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Leipzig-Mitte und dem Schkeuditzer Kreuz fließt aktuell sehr zäh.

Von Martin Pelzl