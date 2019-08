Krostitz

Drei Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall nahe Krostitz ( Landkreis Nordsachsen) schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums zu LVZ.de sagte, war ein 75 Jahre alter Autofahrer gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 4 in Richtung Krostitz unterwegs. An einer Kreuzung übersah er die Vorfahrt eines 49-Jährigen und dessen 71-jähriger Beifahrerin.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und kamen ins Schleudern. Eines der Autos sei erst auf dem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen, hieß es. Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite eine von ihnen aus einem der Fahrzeuge. Die 71-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Männer wurden in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Von CN