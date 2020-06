Thale

Mit Hilfe von Löschhubschraubern ist ein Feuer in einem schwer zugänglichen Waldstück an der Rosstrappe in Thale (Landkreis Harz) unter Kontrolle gebracht worden. Der Brand sei am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Löschversuche am Boden scheiterten zunächst aufgrund des unwegsamen Geländes. Am Morgen flogen zwei Hubschrauber zum Brandort. Zunächst war die Rede von einem Löschhubschrauber gewesen.

+++ Einsatz-Update +++ Seit 10:00 Uhr befinden sich beide Löschhubschrauber im Einsatz. Es kommt vereinzelt zu neuen... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Thale am Dienstag, 2. Juni 2020

Das Feuer sei unter Kontrolle, erklärte der Feuerwehrsprecher. Bereits am Sonntag brannte ein kleines Stück Wald an der Rosstrappe. Am Dienstagmorgen stand eine Fläche von insgesamt 100 Mal 300 Metern in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Schadenshöhe war zunächst unklar. Der Einsatz könne noch mehrere Stunden dauern, hieß es.

Von LVZ