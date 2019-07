Lieberose/Finsterwalde

In Brandenburg hat die Feuerwehr zwei Waldbrände in der Nacht nicht unter Kontrolle bringen können. In der Lieberoser Heide (Landkreis Dahme-Spreewald) brenne es weiter auf rund 80 Hektar, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, am Sonntagvormittag.

Kaum Regen in der Nacht

Die Feuerwehr sei weiter mit 80 Mann und 24 Fahrzeugen in dem Gebiet unterwegs, ein Löschhubschrauber sei angefordert. „Das Gebiet um Cottbus hat in der Nacht nur einen halben Liter Regen pro Quadratmeter abbekommen. Das ist minimal und reicht in keiner Weise aus“, sagte Engel. Die Windgeschwindigkeit habe am Morgen von 8 auf 15 Stundenkilometer pro Stunde zugenommen. „Da besteht die Gefahr, dass der Wind das Feuer anheizt“, ergänzte er.

Da in dem Brandgebiet alte Munition liegt und diese explodieren könnte, könne die Feuerwehr die Flammen weiterhin nur vom Rand aus bekämpfen. „Auf das Gelände kann man nicht drauf, da bleibt nur sichern von außen“, ergänzte Engel.

Weiterer Brand bei Falkenberg

Der zweite Brand entlang der Bahnstrecke zwischen Falkenberg und Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) war am Sonntagmorgen zumindest teilweise gelöscht. „In Finsterwalde brennt es aber noch auf rund 18 Hektar in dem Waldgebiet Bürgerheide“, sagte Engel. Auch hier sei alte Munition ein Problem. Zudem könnte das Feuer ebenfalls nur von außen bekämpft werden.

Ursache für den Brand sei wahrscheinlich Funkenflug von der Bahn gewesen. Der Schienenbrand habe sich an mehreren Stellen zu Böschungsbränden und zu Feuern auf Feldern ausgeweitet. 43 Hektar seien aber bereits unter Kontrolle. Auf der Strecke kam es zu Zugausfällen durch die Brände.

Die Behinderungen hatten am Wochenende auch Auswirkungen auf den Zugverkehr von und nach Leipzig. Die S-Bahn nach und aus Hoyerswerda hatte zeitweise Verspätung. Eine Züge fielen sogar ganz aus.

Von LVZ