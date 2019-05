Bad Düben

Feueralarm in der Dübener Heide: Am Dienstagabend sind die drei Bad Dübener Stadtteilwehren sowie die Freiwillige Feuerwehr Tornau zu einem Waldbrand an der Bundesstraße 2 in Richtung Tornau alarmiert worden. Dort hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache Waldboden entzündet. Während die Tornauer Kameraden bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren, stellten die Bad Dübener Kräfte die Wasserversorgung sicher. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Von bro