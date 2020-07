Waldheim: Richterin verurteilt Garagenhof-Schläger

Waldheim/Döbeln

Für die Verteidiger war dieser Zeuge vor allem eins: Nicht glaubhaft. Eine Verurteilung ihrer Mandanten könne man auf keine Fall auf die Aussage des 29-Jährigen stützen, meinten die Rechtsanwälte Peggy Wetzig und Thomas H. Fischer. Sie verteidigten einen 30-jährigen Waldheimer ( Wetzig) und einen 41-jährigen Waldheimer ( Fischer). Den beiden Deutschen liegt zur Last, am 14. September 2019 eben jenen Zeugen geschlagen zu haben, dem man nicht glauben könne. Geschehen sei das in der Wohnung eines Waldheimers, der kürzlich innerhalb der Stadt umziehen musste. Von der Breitscheidstraße an die Dresdner Straße 1 in ein Kabuff mit vergitterten Fenstern.

Geweckt und zur Aussprache gebeten

„Sie haben mit mir geredet, dann kam wieder ein Schlag. Das ging immer im Wechsel“, sagte der 29-Jährige und benannte die Angeklagten als Schläger. Auf Nachfrage erinnerte er sich dann auch an das Motiv für den Übergriff, der der Anklage als gefährliche Körperverletzung gilt. „Weil ich was Falsches gesagt haben soll. Ich würde dem einen die Wohnung ausräumen.“ Wie kam der junge Mann eigentlich in die Wohnung des später Inhaftierten? Er habe dort mal übernachtet, in einem kleinen Nebenraum geschlafen. Bis er geweckt und zur Aussprache gebeten wurde. Weil es ihm nach den Schlägen schlecht ging, sich mehrfach übergeben musste, rief er einen Krankenwagen. Der brachte ihn ins Krankenhaus Leisnig. „Ich hatte ein Schädelhirntrauma der Stufe zwei“, schilderte er dem Gericht.

Verteidiger beantragen Freispruch

Rechtsanwältin Wetzig war unklar, weshalb er bei der Polizei keine Aussage gemacht habe und lediglich bei einer informatorischen Vernehmung im Krankenhaus sagte, zwei Unbekannte hätten ihn überfallen. „Weil ich verunsichert war, was danach kommt. Ich hatte ja vorher keine Probleme mit den Beiden“, antworte er auf den Vorhalt der Verteidigerin. Sie und ihr Kollege Fischer glaubten dem Zeugen daher nicht. Er erschien erst im zweiten Anlauf zur Zeugenaussage bei Gericht, weil ihn die Polizei vorführte. Was Rechtsanwältin Wetzig ebenfalls spanisch vorkam. Die Verteidiger beantragten Freispruch.

Trotz Vorstrafen Bewährung

Staatsanwalt Detlef Zehrfeld glaubte dem Zeugen aber sehr wohl. „Die Story mit den unbekannten Tätern hat er erfunden, weil er Angst vor den Angeklagten hatte“, erklärte der Staatsanwalt naheliegend, weshalb der Geschädigte seine Aussage änderte. Er forderte für den jüngeren Angeklagten einen Schuldspruch wegen gefährlicher Körperverletzung mit sechs Monaten Haft auf Bewährung als Strafe. Der 30-Jährige ist vielfach vorbestraft, unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung, hatte deswegen auch schon gesessen. Trotzdem sprach sich Detlef Zehrfeld für eine Strafaussetzung aus.

Kein Versuch, keine Strafbarkeit

Auch für den Älteren beantragte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe. Allerdings hängt bei diesem ein bisschen mehr dran, weil ihm noch zur Last lag, am 3. Februar 2019 im Garagenkomplex an der Bergstraße einen jungen vollgepöbelt, diesem Faustschläge versetzt und ihn bedroht zu haben. Zudem soll er auch noch versucht haben, diesen Geschädigten mit einem Messer zu verletzten. Aber letzteres ließ sich in der Beweisaufnahme nicht nachweisen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass der 41-Jährige unmittelbar dazu ansetzte, die Tat zu begehen, sprich den Studenten mit dem Messer zu verletzten. Also kein Versuch und damit keine Strafbarkeit. Darum beantragte der Staatsanwalt, den 41-Jährigen von diesem Tatvorwurf freizusprechen. Den Rest ( Körperverletzung, Bedrohung) sah er aber als erwiesen an und forderte, den Mann wegen der gefährlichen Körperletzung in der Wohnung sowie wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einem Jahr Haft Gesamtstrafe zu verurteilen und diese noch die Strafe aus einer früheren Verurteilung wegen des Verstoßes gegen die Auflagen und Weisungen der Führungsaufsicht einzubeziehen. Verteidiger Fischer hatte sich für einen Freispruch ausgesprochen.

Urteil nicht rechtskräftig

Richterin Nancy Weiß folgte Staatsanwalt Detlef Zehrfeld und verurteilte die Angeklagten wie beantragt. Sechs Monate mit Bewährung für den Jüngeren, ein Jahr mit Bewährung für den Älteren, den sie vom Versuch der gefährlichen Körperverletzung freisprach. Bei dem Geschädigten aus der Wohnung erkannte sie keinen Belastungseifer, ebensoweinig beim Studenten vom Garagenkomplex. Bewährung gab es für den Älteren, weil er einer geregelten Arbeit nachgeht und für den Jüngeren, weil dieser zuletzt nur Geldstrafen bekommen hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Gerichtstermine gehen weiter

Für den 41-Jährigen gehen die Gerichtstermine weiter. Im aktuellen Verfahren hing noch eine Anklage wegen des Verstoßes gegen die Weisung der Führungsaufsicht dran. Diese Maßregel der Besserung und Sicherung ordnen Gerichte bei bestimmten Straftätern nach deren Haftentlassung an, um zu vermeiden, dass sie wieder kriminell werden. In regelmäßigen Abständen müssen sie dann zum Bewährungshelfer. Für den 41-Jährigen gingen die Auflagen weiter. So muss er seine Abstinenz vom Alkohol nachweisen. Und zwar durch regelmäßige Tests des Atemalkohols und Urins.

Pusten und pullern

Zum Pusten geht der Mann regelmäßig, sagte seine Bewährungshelferin als Zeugin aus, aber die Urinproben gibt er nicht ab. Zudem schwänzte er Termine, was Gegenstand der entsprechenden Anklage ist. Darüber konnte Richterin Weiß aber noch nicht befinden, weil das Original des Beschlusses in der Akte fehlt, mit dem ein bayerisches Oberlandesgericht die Führungsaufsicht anordnete. „Beweise sind Originale und keine Kopien“, hatte Rechtsanwalt Fischer darum gerügt. So trennte die Richterin das Verfahren ab und verhandelt die Anklage wegen des Verstoßes gegen die Weisungen der Führungsaufsicht gesondert.

