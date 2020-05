Kitzscher

Unbekannte Täter kletterten in der Nacht zu Dienstag über den Zaun des Außengeländes eines Baumarktes in der Leipziger Straße in Kitzscher. Anschließend stahlen sie eine Sitzgarnitur, zwei Sonnenschirme, eine Truhenbank sowie eine Gartenschlauchbrause. Dass die Ware fehlte, stellte am Dienstagmorgen die Filialleiterin fest und verständigte die Polizei. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Langfinger ein Fahrzeug genutzt haben. Der Gesamtwert der Gegenstände wird mit einer dreistelligen Summe im mittleren Bereich angegeben. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen wegen einem Fall des besonders schweren Diebstahls haben Polizeibeamte des Reviers Borna aufgenommen.

