Grimma-Hohnstädt: Dritter Kadaverfund innerhalb eines Tages

Das Ausmaß der im Großraum Grimma illegal entsorgten Kadaver und Schlachtabfälle von Schafen scheint größer zu sein als geahnt. Nachdem am Samstagmorgen zwischen Ragewitz und Zschoppach bei Dürrweitzschen und in Wednig bei Trebsen solche Funde gemacht worden waren, ist am Samstagnachmittag und damit innerhalb eines Tages ein dritter Fall bekannt und zur Anzeige gebracht worden.

Spaziergänger machen grausigen Fund

Spaziergänger, die davon schon bei LVZ-Online gelesen haben, machten in Grimma-Hohnstädt nahe dem Steinbruch am Hengstberg einen weiteren Fund. Ursprünglich ebenfalls in mehreren blauen Müllsäcken verstaut, waren auch hier Schlachtabfälle in der Botanik versenkt worden. Offenkundig ist diese Straftat schon länger her, denn die tierischen Überreste waren teils weit auseinander gezogen, was das Werk von Wild gewesen sein dürfte, welches sich an den Kadavern gütlich tat.

Wie hier in Hohnstädt sind im Muldental erneut Kadaver und Schlachtabfälle von Schafen skrupellos in der Botanik entsorgt worden. Quelle: Frank Schmidt

Folglich lagen neben den zerfetzten Müllsäcken unbekannter Zahl Körperteile wie abgetrennte Köpfe und Gliedmaßen sowie Felle weit verteilt umher. Auch hier ist wieder die Polizei aktiv geworden, um Beweismittel zu sichern.

Zu Lasten des Steuerzahlers

Welche Kosten dabei auf den Steuerzahler zukommt, der für die Entsorgung zur Kasse gebeten wird, sollten der oder die Übeltäter nicht ermittelt werden, ist noch nicht abzusehen. Hinweise zu diesen wie auch zu den anderen Funden erbittet die Polizei im Revier Grimma unter 03437/70890.

Von Frank Schmidt