Döbeln

In Döbeln ist wohl in der Nacht auf Montag ein Zigarettenautomat an der Unnaer Straße aufgesprengt worden. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz an Montagmittag mit. „Eine Zeugin teilte am Montagmorgen einen zum Teil offen stehenden Zigarettenautomaten an der Unnaer Straße mit. Eingesetzten Polizisten bestätigte sich vor Ort die Vermutung, dass unbekannte Täter in dem Automaten Pyrotechnik gezündet und diesen so beschädigt hatten“, heißt es in der Mitteilung.

Bisher unklar ist, ob überhaupt etwas aus dem Automaten entwendet wurde. Eine Schadensangabe stehe noch aus. Im Zuge der Ermittlungen sprachen die Beamten mit Anwohnern vor Ort. Die gaben an, gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz ermittelt und ist deshalb auf der Suche nach Zeugen. „Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wem sind am Tatort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?“, fragen die Beamten. Die Ermittler sind telefonisch unter der Nummer 0371/387 3448 zu erreichen.

Von ap/DAZ