Grimma/Cannewitz

Zu einem Brand in einer Werkstatt kam es am Sonnabend gegen 16.30 Uhr in Cannewitz. Hier ließen Mechaniker gerade Benzin aus einem Fahrzeug auf der Hebebühne ab, als der Treibstoff plötzlich in Flammen aufging und Fahrzeug und Kanister Feuer fingen. Nur kurze Zeit später stand bereits die gesamte Werkstatt in Flammen. Eigene Löschversuche der Mitarbeiter scheiterten – dabei verletzten sich die 18- und 56-jährigen Eigentümer und zogen sich Brandwunden zu. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile somit verhindern. Die Werkstatteigentümer wurden zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht.

Von LVZ/tik