Wie im Actionfilm: Diebe koppeln Anhänger bei voller Fahrt ab

Motorraddiebe haben sich in Görlitz mit der Polizei eine filmreife Verfolgungsjagd geliefert. Am Freitagabend hatten Anwohner beobachtet, wie zwei Unbekannte ein Motorrad vom Straßenrand auf einen Anhänger luden und davonfuhren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Kurz darauf fiel das Motorrad von der Ladefläche und wurde rasch wieder auf den Hänger geladen. Mit Hilfe der Bundespolizei konnten die Beamten kurz darauf den Wagen samt Hänger in Richtung Polen ausfindig machen und nahmen die Verfolgung auf.

Daraufhin schlug der Beifahrer des mutmaßliches Diebes-Duos die Heckscheibe ein und koppelte bei voller Fahrt den Hänger samt Motorrad ab. Ein solches Vorgehen kenne man eigentlich nur aus Actionfilmen, hieß es. ‎

Der Hänger habe sich mehrfach überschlagen, ebenso das Motorrad, erklärte ein Polizeisprecher. Die Bundespolizei habe noch versucht, den davonrasenden Wagen einzuholen, ihn aber bald aus den Augen verloren. Die Täter entkamen unerkannt.

