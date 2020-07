Wiedemar

Der 32-jährige Fahrer eines VW Kleintransporters fuhr am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf der A 9 von Berlin kommend in Richtung Hermsdorfer Kreuz. Auf Höhe des Rasthofes Kapellenberg kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über die Leitplanke und wurde auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr wurde zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe eingesetzt.

Keine Fahrerlaubnis

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 32-Jährige Fahrer des VW war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

