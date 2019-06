Leupoldishain

Zum wiederholten Mal wurde die Bergwacht am Montag zu einem schweren Kletterunfall gerufen. Diesmal gab es zwei Verletzte bei Leupoldishain. Zwei erfahrende Kletterer waren am Teichwächter bergsteigen. Nach unbestätigten Angaben rutschte offenbar die Nachsteigerin (50) an dem Felsen weg und fiel nach unten.

Riss Partner mit nach unten

Dabei riss sie ihren Seilpartner (55), der die Frau sicherte, mit nach unten. Er fiel in sein Sicherungsseil und verletzte sich bei dem Unglück leicht. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 38 in die Dresdner Uniklinik geflogen wurde. Der 55-Jährige kam per Rettungswagen vom DRK Pirna ins Klinikum Pirna.

Über das lange Pfingstwochenende gab es mindestens drei Kletterunfälle im Gebiet der Sächsischen Schweiz. Der schlimmste ereignete sich am Sonnabendmittag, als sich ein 33-jähriger erfahrener Kletterer im Rathener Gebiet abseilen wollte und rund 25 Meter nach unten stürzte. Ein Arzt konnte nichts mehr für den Mann tun, nur noch seinen Tod feststellen. „Vermutlich auf Grund eines nicht ordnungsgemäß verbundenen Sicherungsseiles“, stürzte er in die Tiefe, so die Polizei.

Von Marko Förster