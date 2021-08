Wohnung in der Bornaer Schulstraße nach Brand nicht mehr bewohnbar

Borna

Aus unbekannter Ursache kam es am Sonnabend gegen 10 Uhr zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstaße in Borna. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort mehrere Personen, die die Wohnung aber alle unverletzt verlassen konnten, informiert die Polizeidirektion Leipzig.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten nach Angaben von Stadtwehrleiter Kai Noeske drei Stunden. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der anderen Quartiere konnten später wieder ins Haus zurückkehren.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und wird einen Brandursachenermittler zum Einsatz bringen.

Von LVZ