Colditz

Ein Wohnungsbrand hat die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Colditz, Hausdorf und Zschadraß in Colditz an die Schläuche gerufen. Auch eine Drehleiterbesatzung aus Grimma war alarmiert worden, musste aber nicht eingreifen.

Löschangriff mit Schaulustigen

Die Kameraden vor Ort nutzen für ihren ersten Löschangriff unter den Augen zahlreicher Schaulustiger aus der unmittelbaren Nachbarschaft auch eine lange Aluminiumleiter. Die war nötig geworden, da die Flammen am späten Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Thumirnichter Straße loderten.

Die Kameraden konnten nur unter Atemschutz zum Brandherd vordringen. Quelle: Frank Schmidt

Nach Angaben von Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos), der selbst Floriansjünger ist und mit im Einsatz war, sei der Brand in der Küche ausgebrochen. Zudem wurde der Wohnungsinhaber gesucht. Nur unter Atemschutz und mithilfe einer Wärmebildkamera, so Zillmann weiter, konnte der Mann gefunden und in Sicherheit gebracht werden.

Wohnungsinhaber wird verletzt

Dennoch erlitt er bei dem Brand Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Brandursache konnte Zillmann noch keine Angaben machen, das sei Sache der Brandursachenermittler.

Mithilfe einer Alu-Leiter wurde der erste Löschangriff im ersten Stock vorgenommen. Quelle: Frank Schmidt

Vorsorglich sind weitere Hausbewohner ins Freie gebracht worden. Nach dem Löschen des Feuers hatten die Kameraden mit Gebläsen das verqualmte Haus belüftet. Die Thumirnichter Straße war für den Blaulichteinsatz voll gesperrt.

Von Frank Schmidt