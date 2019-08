Vor einer Buchlesung in Brandis sind konkrete Morddrohungen gegen die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) geäußert worden. Die Landespolitikerin hat deshalb Personenschutz bekommen und will an ihrem öffentlichen Auftritt festhalten. Die Veranstaltung verlief bei erhöhter Polizeipräsenz ohne Zwischenfälle