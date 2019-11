Roßwein/Döbeln

Diese Begegnung hat der Wolf nicht überlebt. Am Sonnabend versuchte ein einzelnes Tier die Autobahn 14 in Höhe von Roßwein zu überqueren. Gegen 18.45 Uhr krachte der Wolf mit einem Transporter zusammen, der vom Dreieck Nossen kommend in Richtung Döbeln unterwegs war. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Vierbeiner hochgeschleudert und kracht in Folge dessen auf einen Renault. Wie die Polizei auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mitteilte, wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Wolf allerdings verstarb noch an Ort und Stelle. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

An Wolfsbeauftragten übergeben

Wie die Beamten weiter bekannt gaben, wurde das Tier an den Wolfsbeauftragten übergeben. Der kontrolliert jetzt ob Gevatter Isegrim registriert war oder gar einen Sender getragen hat. Zudem wird überprüft aus welchen Rudel der Wolf stammt.

Von Heiko Stets