Wurde abgefackelter BMW bei Bad Düben gestohlen?

War das tatsächlich ein Verkehrsunfall? Die Kameraden von vier Feuerwehren mussten am Sonntag zu einem ausgebrannten BMW bei Bad Düben ausrücken. Jetzt ermittelt auch die Polizei.

