Wurzen

In einer Wohnung im Wurzener Badergraben wurde am Dienstagabend eine Frau von ihrem 62-jährigen Mann mit einer Waffe bedroht. Daraufhin kam ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zum Einsatz. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten, konnte der Mann überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ