Zeugen gesucht: Pkw Skoda auf Röthaer Parkplatz beschädigt

Rötha

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für einen Verkehrsunfall vom 7. April in Rötha. An dem Mittwoch zwischen 5 und 12 Uhr wurde auf dem Edeka-Parkplatz an der August-Bebel-Straße ein abgestellter Pkw Skoda am Heck beschädigt. Das hat das Revier Borna am 13. April mitgeteilt. Das Verursacher-Fahrzeug ist unbekannt, weil sich die Fahrerin oder der Fahrer damit pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Nicht einmal die Personalien wurden hinterlassen, heißt es. Hinweise zu dem Vorfall können an das Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße, Telefon 03433/2440, gemeldet werden.

Von LVZ