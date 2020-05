Neukieritzsch

Zwei Männer haben in Neukieritzsch ( Landkreis Leipzig) einen Zigarettenautomaten gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, montierte das Duo den Automaten am Sonntagabend ab und verlud ihn in ein Auto.

Zeugen beobachteten um kurz vor 19 Uhr den Vorfall und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden wenig später in Borna ein Auto mit zwei 36-Jährigen, die einen bereits aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Wagen hatten. Laut Polizei stand der Fahrer unter Drogen. Die Beamten ermitteln nun gegen das Duo wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

