Dresden

Der Zoll hat in einer Großkontrolle rund 160 sächsische Baufirmen unter die Lupe genommen. Wie das Hauptzollamt Dresden am Dienstag mitteilte, wurden dabei 418 Arbeiter zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. In Dresden, Leipzig und Bautzen seien insgesamt 34 Fälle entdeckt worden, die nun genauer überprüft werden müssten. Dabei gehe es um mögliche Scheinselbstständigkeiten, illegale Ausländerbeschäftigung und die Unterschreitung des Mindestlohns.

Wie das Hauptzollamt mitteilte, werden solche großen, überregionalen Prüfungen etwa acht bis zwölf Mal pro Jahr vorgenommen. Die 34 möglichen Verstöße, die am vergangenen Donnerstag in Sachsen festgestellt wurden, seien branchenüblicher Durchschnitt. Es müsse nun in der Nachprüfung festgestellt werden, ob die Verstöße für eine Strafanzeige ausreichen.

von LVZ