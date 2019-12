Altenberg

Während einer Kontrolle am Sonntag haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Bahnhof Altenberg drei Jugendliche zu fassen bekommen, die knapp 12 Kilo, zum Teil nicht zugelassene, Pyrotechnik bei sich trugen.

Die drei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten insgesamt 1.365 Stück Feuerwerkskörper in drei Rucksäcken und zwei Taschen bei sich. Die aufgefundene Pyrotechnik mit einem Gesamtwert von etwa 700,- Euro hatten sie vermutlich kurz zuvor in Tschechischen erworben. Mit im Gepäck hatte die Gruppe beispielsweise Kugelbomben in der Größe eines Handballs. Zum Teil handelte es sich bei dem Sprengstoff um in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik und um Feuerwerkskörper der „Kategorie 3“, welche nur von ausgebildeten Feuerwerkern zu besonderen Anlässen verwendet werden darf.

Unter anderem hatten die Jugendliche Kugelbomben in der Größe eines Handballs dabei. Quelle: Bundespolizei Berggießhübel

Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass einer der Teenager bereits unerlaubte Pyrotechnik bei sich zu Hause lagerte. Auch diese Feuerwerkskörper wurden an die Bundespolizei übergeben.

Von mb