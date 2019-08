Wurzen

Knapp ein Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen sind in der Nacht zum Dienstag aus ihren betten geholt worden. Ein Einsatzbefehl führte sie kurz nach 22 Uhr mit drei Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, zum Obi-Baumarkt in die Collmener Straße.

Rauchgeruch rund um den Baumarkt

Dort, so bestätigte der stellvertretende Kreisbrandmeister Thilo Bergt vor Ort, hätten Passanten Rauchgeruch wahrgenommen und daraufhin über die Polizei Alarm geschlagen. Tatsächlich stellten die Floriansjünger Rauchgeruch fest, jedoch nicht die Quelle, was zumindest einen klassischen Fehlalarm ausschloss.

Gewissermaßen in Lauerstellung warten die Floriansjünger vor dem Obi-Baumarkt auf weitere Einsatzbefehle. Quelle: Frank Schmidt

„Aus dem Baumarkt kommt der Geruch nicht, da sind wir uns sicher, denn auch die Brandmeldeanlage ist stumm geblieben“, sagte Bergt.

Quelle ist schwierig festzustellen

Während Einsatzleiter Seve Kießling einen Trupp samt Einsatzfahrzeug sozusagen auf Erkundungstour in die nahe Umgebung beorderte, mutmaßte Bergt, dass möglicherweise irgendwo in der Nähe etwas verbrannt worden sein könnte. Doch das im Detail festzustellen, wenn es keine konkreten Hinweise darauf gibt, sei schwierig. Und so rückten die Kameraden quasi unverrichteter Dinge nach gut 30 Minuten wieder ab und begaben sich zur Nachtruhe.

Von wegen Nachtruhe

Keine zwei Stunden später musste in Wurzen erneut ein Löschtrupp ausrücken. Mit dem zweiten Einsatz um Mitternacht wurde ein Autobrand in der Straße des Friedens gemeldet, bestätigte der nun diensthabende Einsatzleiter Peter Thomas. Dieses Mal loderten tatsächlich Flammen auf, die jedoch „nur“ aus einem Gelben Sack kamen. Der lag gegenüber des Berufsschulzentrums, unmittelbar vor einem Mercedes-Kleinbus, welcher durch das Feuer massiv bedroht worden war.

Flammen aus einem Müllsack bedrohten den geparkten Mercedes-Kleinbus. Quelle: Frank Schmidt

Doch das schnelle Reagieren der Löschkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug verhindern. An ein zufälliges Aufflammen beziehungsweise an Selbstentzündung wollte Thomas nicht so recht glauben. „Das ist unter den gegebenen Umständen eher unwahrscheinlich“, sagte er, ohne jedoch den sofort vor Ort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen zuvor kommen zu wollen.

Einsatzbereitschaft wieder herstellen

Doch dieses Mal war für die Floriansjünger so schnell nicht an Nachtruhe zu denken, denn nach diesem Löscheinsatz musste zunächst die volle Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden, was eine gewisse Zeit beanspruchte.

Von Frank Schmidt