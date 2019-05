Leipzig

Bei einem schweren Unfall auf der B87 sind am Samstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, mussten zwei Personen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Demnach fuhr ein 39-jähriger Mann gegen 16.20 Uhr mit seinem Kia in Richtung Torgau auf der Bundesstraße, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er schleuderte erst in den Grünbereich und anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß der Kia mit dem Toyota einer 28-Jährigen zusammen, die mit zwei elfjährigen Kindern unterwegs war. Ihr Wagen rutschte nach dem Aufprall in der Straßengraben.

Die Feuerwehr befreite den 39-Jährigen und seine 40 Jahre alte Beifahrerin aus dem Unfallwagen. Beide wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 28-jährige Toyota-Fahrerin und die beiden Kinder wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 14.000 Euro.

Von RND/iro