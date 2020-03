Krostitz

Bei einem Motorradunfall am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr in Krostitz im Norden von Leipzig sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der 19 Jahre alte Fahrer kurz vor dem Krostitzer Ortsteil Deuben in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad und es kam zum Sturz. Fahrer und Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitze einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Das Motorrad war auch nicht pflichtversichert. Durch den Unfall entstand an dem Krad ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Von joka