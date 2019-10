Halle

Nach tödlichen Schüssen in Halle hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Mindestens eine weitere Person befinde sich auf der Flucht. Ersten Angaben zufolge sind zwei Personen umgebracht worden. Die Stadt Halle spricht von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“,hieß es aus dem Rathaus. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Für ihre Flucht sollen die Männer ein Fahrzeug benutzen. Das Lagezentrum der Landesregierung berichtet zudem von einem Schusswechsel in der Gemeinde Kabelsketal in der Nähe der Autobahn 14. Die Deutsche Bahn hat den Hauptbahnhof in Halle gesperrt. Ersatzhalt ist jetzt Leipzig Hauptbahnhof.

Alarmbereitschaft in Leipzig

Augenzeugen berichten auch von einem Hubschrauber über Leipzig. In Gohlis war zudem ein Räumpanzer der Polizei unterwegs. Nach LVZ-Informationen soll das Spezialeinsatzkommando (SEK) den oder die auf der Flucht befindlichen Täter jagen. Sie sollen sich auf den Autobahnen um Leipzig befinden. Verstärkung rücke aus Dresden an. An mehreren Hauptverkehrsstraßen in Leipzig haben sich inzwischen schwer bewaffnete Polizisten postiert.

Krisensitzung wegen Lichtfest

Am Rande eines Empfangs im Gewandhaus, beraten die Organisatoren des Lichtfestes in Leipzig, wie sie mit der entstandenen Gefahrensituation umgehen sollen. Am Abend wollen sich mehrere Zehntausende Menschen auf dem Augustusplatz treffen und der Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 gedenken.

Anwohnern raten die Beamten in ihren Wohnungen zu bleiben und Menschen auf der Straße, sich an sichere Orte zu begeben. Sie sollen sich über Rundfunk, Fernsehen und Internet informieren. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Paulusviertel. Der Tatort befinde sich in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs unweit des Wasserturms.

Schüsse auch in Dönerladen

Schüsse sind offenbar auch an einem zweiten Ort gefallen. Ein Augenzeuge berichtete bei n-tv von einem Vorfall in einem Dönerladen in der Ludwig-Wucherer-Straße, nur wenige hundert Meter vom jüdischen Friedhof entfernt.

In diesem Dönerladen sollen Schüsse gefallen sein. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Ein mit einer Sturmhaube maskierter und einem Helm geschützte Mann, habe demnach in das Schnellrestaurant geschossen und dabei wohl einen Handwerker getroffen. Zudem habe der mit einer grünen Militärjacke bekleidete Mann einen Sprengsatz versucht in den Laden zu werfen. Er sei aber vom Türrahmen abgeprallt und auf der Straße detoniert. „Es klang wie ein Polenböller“, berichtete der junge Mann. Er selbst habe sich auf der Toilette versteckt und sei schließlich von der Polizei befreit worden.

Wohin sich die Täter genau absetzen wollen, ist noch unklar.

Am frühen Nachmittag wurde auch über einen Polizeieinsatz an einer Oberschule in Markranstädt berichtet. Hierbei handelte es sich allerdings um einen vorsorglichen Amokalarm.

Von Matthias Roth/ Josephine Heinze