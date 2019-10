Döbeln.

Zu einem tragischen Unglück kam es am Dienstagmorgen in Wohngebiet Döbeln-Ost. Bei einem Wohnungsbrand ist in einem Mehrfamilienhaus an der Unnaer Straße 43 ein Ehepaar ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr bemerkte gegen 7 Uhr ein Mieter im Haus den Brandgeruch und informierte umgehend die Feuerwehr. Die rückte mit vier Fahrzeugen und zwölf Kameraden an.

Im Schlafzimmer brach vermutlich das Feuer aus. Quelle: Sven Bartsch

Allerdings wurde der Brandherd nicht sofort entdeckt. Mit dem Hubsteiger mussten die Feuerwehrleute über die Fenster die Wohnungen nach dem Feuer absuchen. Im zweiten Stock wurden die Kameraden in einem Schlafzimmer fündig. Dort lag der Mann bereits tot im Bett. Die Frau wurde noch in die Küche gebracht. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Allerdings vergebens.

Brandursache noch unbekannt

Zur Stunde ermitteln die Kriminaltechniker noch die Brandursache. Die ist nach wie vor unbekannt. Nach den Löscharbeiten können die Mieter ihre Wohnungen wieder beziehen. Nur in einer ist ein Wasserschaden zu verzeichnen.

Von daz