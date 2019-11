Schkeuditz.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag mutmaßlich einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann gegen 17 Uhr auf der Lindenthaler Straße von Radefeld in Richtung S1 unterwegs gewesen. Als er an einer Einmündung rechts auf die S1 abbog, habe er einer von links kommenden Autofahrerin die Vorfahrt genommen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 30-Jährige schwere Verletzungen und musste stationär in eine Klinik aufgenommen werden. Der 39-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden im Wert von 30.000 Euro.

Von ebu