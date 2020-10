Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 2

Wellaune/Lindenhayn

Bei einem Unfall auf der B 2 sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr die Fahrerin (30, deutsch) eines Rover 200 auf der Bundesstraße von Wellaune nach Lindenhayn. Polizeiangaben folge geriet sie aus bisher noch nicht bekannter Ursache ins Schleudern, kam dann nach links von der Fahrbahn ab, anschließend in den Straßengraben. Danach schleuderte sie in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem VW (Fahrer: 58) zusammen. Während jener unverletzt blieb, mussten die Rover-Fahrerin und eine Insassin (54) im VW mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern aufgenommen werden.

5000 Euro Sachschaden

An beiden Fahrzeugen sowie dem Graben und einem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Gegen die 30-Jährige laufen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ