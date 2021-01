Plauen

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 72 (Chemnitz-Hof) bei Plauen hat am Nachmittag die Bergung der ausgebrannten Lastwagen begonnen. Die Sperrung in beide Richtungen werden noch bis in den Abend hinein dauern, hieß es bei der Polizeidirektion Zwickau am Freitag. Zuvor müssten die Fahrbahnen auch gereinigt werden.

Am Vormittag hatte ein Sattelzug die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem anderen Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten komplett aus. Beide Fahrer starben. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Von dpa/LVZ