Rackwitz

Bei Rackwitz sind zwei Autofahrer am Freitag frontal zusammengestoßen. Das bestätigte die Leipziger Polizei auf Nachfrage von LVZ.de.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Radefeld und Rackwitz sind am Freitagnachmittag zwei Autos frontal ineinander gefahren. Die beiden Insassen wurden von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Die 37-jährige Frau und der 27-jährige Mann waren auf der Verbindungsstraße nach Radefeld in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Gegen 14.30 Uhr kollidierten sie auf Höhe des Biedermeierstrandes. Kameraden der Feuerwehren aus Schkeuditz und Radefeld befreiten die Fahrer, die in ihren Autos eingeklemmt wurden, mit schweren Werkzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

stro/thiko