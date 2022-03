Zwenkau: Kriminelle stehlen Schwalbe-Kult-Moped

Zwenkau

Kriminelle brachen eine Garage in Zwenkau auf. Sie stahlen ein postgelbes Moped der Kult-Marke Schwalbe. Die Polizei sucht Hinweise von Zeugen.

Der Einbruch geschah in einem Grundstück in der Pegauer Straße im Stadtzentrum. Das Zweirad war am Freitag, 18 Uhr, noch da. Am Sonnabend, 15 Uhr, stellte der rechtmäßige Eigentümer fest, dass Unbekannte die Garage aufgebrochen und die Schwalbe gestohlen hatten. Der Wert des Fahrzeugs ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es