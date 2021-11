Zwenkau: Kriminelle stehlen Sportpferde

Zwenkau

Auf Sportpferde abgesehen hatten es Kriminelle am Sonntagabend in Zwenkau. Im Schutz der Dunkelheit stahlen sie drei wertvolle Tiere von einer Koppel am östlichen Stadtrand.

Hinweise an das Polizeirevier Borna

Gestohlen wurden laut Polizei ein Springreitpferd und zwei Traber. Ihr Wert wird auf in Summe 40 000 Euro beziffert. Die Tiere stand auf einer Koppel im Bereich Leichenweg/Am Schachthaus. Unbekannte öffneten die Weide gewaltsam und führten die Tiere weg oder transportierten sie ab. Das geschah laut Polizei in einem eng begrenzten Zeitraum – am Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die mit Chips versehenen Tiere wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise möglicher Zeugen an das Revier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es