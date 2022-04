Zwenkau: VW Polo kracht in einen Vorgarten

Zwenkau

Die Kontrolle über seinen PKW verlor ein 40 Jahre alter Mann am frühen Donnerstagmorgen in Zwenkau. Der Wagen landete in einem Vorgarten.

Der Verkehrsunfall an der Wasserturmstraße/Arthur-Mahler-Straße geschah gegen 2 Uhr. Der VW Polo rammte nach Angaben der Polizei ein Verkehrsschild, durchbrach einen Zaun und kam im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, stand aber unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Er muss sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro veranschlagt.

Von es