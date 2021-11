Zwenkau: Vermisste Sportpferde nicht gestohlen

Zwenkau

Drei Sportpferde waren am Sonntagabend in Zwenkau plötzlich weg. Die drei wertvollen Tiere standen auf einer Koppel am östlichen Stadtrand. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Polizei ging von Straftat aus

Verschwunden waren laut Polizei ein Springreitpferd und zwei Traber. Ihr Wert wird auf in Summe 40 000 Euro beziffert. Die Tiere grasten auf einer Koppel im Bereich Leichenweg/Am Schachthaus. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass möglicherweise Unbekannte die Weide gewaltsam geöffnet und die Tiere weggeschafft hatten. Den Zeitraum grenzte die Polizei auf den Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr ein. Sie bat um Hinweise von Zeugen.

Tiere wurden freilaufend gesichtet

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, schrieb die mit Chips versehenen Tiere zur Fahndung aus. Am Montagvormittag dann eine unerwartete positive Wendung: Im Stadtgebiet von Zwenkau wurden drei frei laufende Pferde gesichtet. Es handelte sich um die gesuchten. Sie hatten sich offenbar selbstständig von der Koppel entfernt.

Von es