Zwickau

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Zwickau von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Ursache des Unfalls am Dienstagmittag war zunächst unklar, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der alte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr war auf der betroffenen Linie für rund anderthalb Stunden unterbrochen.

Von dpa/LVZ