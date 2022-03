Wurzen

Ralf Wende wollte auf der Wenceslaigasse die öffentliche Toilette nutzen, um sich zu erleichtern. Als er die Tür öffnete, kam ihm dicker Rauch entgegen. „Es war vollkommen unmöglich, dort hinein zu gehen.“ Während er zunächst das Umfeld abläuft, bittet er eine Passantin, sofort die Leitstelle zu alarmieren.

Die Feuerwehr um Einsatzleiter Steve Kießling rückt an. Quelle: Haig Latchinian

Es ist kurz nach halb vier am Nachmittag, als bei Steve Kießling von der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen die Meldung eingeht. Umgehend macht er sich mit Löschauto und sechs Kameraden auf den Weg in die Altstadt. Als er mit seinen Leuten eintrifft, ist die Polizei bereits mit zwei Autos an Ort und Stelle.

Papierhandtücher angezündet

Wenig später nähern sich die Einsatzkräfte mit einem Wägelchen, das sie hinter sich herziehen. Es handelt sich um einen Entlüfter, mit dem der Qualm aus dem Gebäude geblasen wird. Anschließend kommt ein Kamerad mit mehreren völlig verkohlten Papierhandtüchern nach draußen. Es bestehe der Verdacht, dass Unbekannte mutwillig Feuer gelegt hätten.

Ralf Wende hat den Brand als Erster bemerkt und veranlasste, dass die Feuerwehr gerufen wurde. Quelle: Haig Latchinian

Die Polizei nimmt Zeugenaussagen entgegen. Unter anderem meldet sich ein Wurzener, der sich zuvor in einer windgeschützten Ecke am Ringelnatz-Spielplatz gesonnt hatte. Er gibt an, dass drei junge Männer gemeinsam das Toilettenhäuschen betraten. Gut fünf Minuten später hätten sie es wieder verlassen, abermals gemeinsam, so der Augenzeuge.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer wieder Vandalismus

Der Platz hinter dem Alten Rathaus sei bereits seit geraumer Zeit ein Sorgenkind der Stadtverwaltung, sagt Sprecherin Cornelia Hanspach auf LVZ-Nachfrage. In den vergangenen Wochen habe es dort immer wieder Fälle von Vandalismus gegeben. Diesmal hält sich der Schaden in Grenzen. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn das Feuer nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre ...

Nachdem die Glutnester abgelöscht wurden, musste die Toilette belüftet werden. Quelle: Haig Latchinian

Von Haig Latchinian