Döbeln

Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss vom Donnerstag sprachen wir mit Robert Dahl (49).

Warum sind sie nicht eher auf Döbeln gekommen?

Robert Dahl: Das frage ich mich auch. Wir hätten eher auf die Karte schauen sollen. Erst durch einen Brief vom Oberbürgermeister und unseren Rutschenbauer aus Döbeln haben wir uns das genauer angesehen.

Welche Investitionen sind geplant?

In Phase 1 planen wir die Basics, die Karls ausmachen. 13 Millionen Euro sind dafür geplant. Etwa 100 Mitarbeiter werden gebraucht. Das Grundstück bietet aber Raum für wesentlich mehr. Ich denke, dass es mittelfristig 35 bis 40 Millionen Euro werden. Zumal wir dank des zentralen und genialen Standortes unsere Pläne verworfen haben, zwei Karls Erlebnisdörfer in Sachsen zu errichten.

Was sind die Highlights?

Es wird wie an anderen Standorten fünf Schaumanufakturen geben, eine davon Exklusiv nur in Döbeln. Dazu natürlich die gastronomischen Bereiche und ein Erlebnishotel. Den größten Teil wird der Freizeitbereich mit kleineren und mittleren Fahrgeschäften einnehmen, die alle samt eine Geschichte erzählen. Unterhaltsames Lernen für die ganze Familie ist uns sehr wichtig. Wir wollen den Gästen ein Wow entlocken. Ein großes Thema wird Nachhaltigkeit im ökologischen, sozialen und kulturellen Sinne sein. So wollen wir der erste müllfreie Freizeitpark Deutschlands werden.

Stand die Investition durch Corona in Frage?

Wir haben tatsächlich Investitionen auf den Prüfstand gestellt. Der erste Lockdown war nicht lustig. Dennoch ist die Saison dann noch ganz gut gelaufen. Die Pläne in Döbeln sind für uns aber sicher. Denn wir gehen davon aus, dass Familien nach Corona etwas Schönes erleben wollen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die nächsten sechs Wochen arbeiten wir am Masterplan, wie das Karls Erlebnisdorf in Döbeln aussehen soll. Dann geht es ins B-Planverfahren. Das kann bestenfalls in elf Monaten durch sein. Dann bauen wir 2022 den Park. Wenn es länger dauert, steht er 2023.

Von Thomas Sparrer