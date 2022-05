Döbeln

Erzählen, singen, die Fahrgäste mit manch’ lustiger Schnurre unterhalten – das ist das Metier von Axel Löbner. Der Schaffner der Döbelner Pferderbahn heißt seit dem Sonnabend wieder seine Gäste willkommen. Gerne wäre er zusammen mit Pferd Elko und Kutscher Mario Lommatzsch bald auf längerer Strecke durch die Stadt unterwegs.

Ganz neue Perspektive

Wer am Pferdebahnmuseum am Niederwerder zusteigt und die Runde durch die Döbelner Innenstadt mitfährt, erlebt diese selbst als Döbelner aus einer ganz neuen Perspektive, vom Depot bis hin zum Obermarkt. Diese Strecke soll sogar noch verlängert werden, und zwar vom Obermarkt bis zur Stadtkirche St. Nicolai.

Größere Spielecke für Kinder

Zwanzig Jahre ist der Döbelner Pferdebahnverein mittlerweile alt – zwei Jahrzehnte, in denen es viel Arbeit gab für die Aktiven um den Vereins-Chef Jörg Lippert. In der Zeit hat sich viel getan und so soll es weitergehen. Die Kinderspiel-Ecke im Pferdebahnmuseum wird dieses Jahr vergrößert.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer hat alte Schienen übrig?

Die Verlängerung der Trasse steht ebenfalls an – ein Vorhaben mit noch unklarem Zeitplan. Bis die Pferdebahn tatsächlich am Lutherplatz halten kann, sind nämlich noch einige Hürden zu nehmen. Es gibt noch gar keine Schienen. Gesucht wird auf allen Kanälen, ob noch irgendwo gebraucht etwas zu haben ist.

Von sro/daz