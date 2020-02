Ramon aus Zschernitz bei Delitzsch ist aus dem Deutschland-Recall bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erfolgreich hervorgegangen. Der 26-Jährige hat sich am Samstag für den Auslandsrecall in Südafrika qualifiziert. Hier gibt’s einen Ausblick, was ihn dort erwartet.

Ricardo Rodrigues, Luis Molicnik, Ramon Kaselowsky aus Zschernitz bei Delitzsch und Manolito Schwarz (v.l.) performen am ersten Set des Auslands-Recalls im Natures Valley im Tsitsikamma Nationalpark den Song "Can´t Help Falling In Love" von Elvis. Quelle: TV NOW / Stefan Gregorowius